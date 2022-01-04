台股今(4日)持續創新高，終場收在18526.35點的最高點，再創新高，大漲255.84點，成交值3251億元，外資再買超257億元，除了依然買超台積電2萬9782張，買超最多的是元大台灣50反1(00632R)這檔反向ETF，共買超3萬2457張。

2022年台股連漲2天，統計三大法人今日全數買超，合計買超276.22億元，其中，外資已連續10個交易日買超，今持續買超257.07億元，累計已大買逾1280億元，自營商買超16.83億元，投信也轉為買超2.32億元。

雖然外資大幅買超257億元，但買超第1名為反向ETF元大台灣50反1(00632R)，第2名才是台積電，第3至第10名依序為長榮航、群創、華航、友達、兆豐金、國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)以及國巨，分別為航空雙雄、面板雙虎，以及2檔電動車相關ETF。

至於外資賣超前10名個股則為中鋼、中環、聯電、元大滬深300正2(00637L)、台亞、技嘉、宏達電、鴻海、開發金以及大同。

其中，投信與外資同樣站在買方的有台積電、兆豐金，同樣站在賣方的則有中鋼、聯電；長榮航、友達則呈現土洋對作。