美股大漲連動下，台股4日氣勢如虹，指數攻占18500點之上並再創新高，外資積極匯入擴大買超，激勵新台幣升勢強勁，但尾盤豬羊變色重現江湖，硬是由升轉貶，終場收在27.642元兌1美元，貶值1分，台北外匯經紀公司成交量13.06億美元。

外匯交易員表示，美股新年開紅盤，四大指數衝衝衝，帶動全球主要股市大多紅通通，台股信心大振，在「護國神山」台積電領漲下攻勢猛烈，最後大漲255點至18526點，外資更是積極匯入並擴大買超台股257億元，推升新台幣一舉升破27.6元，進口商及散戶則樂得進場撿便宜買匯，使得升幅趨於收斂。

外匯交易員指出，新年前二個交易日，新台幣就現強勁升勢，相較於進口商買匯樂，出口商卻不得不含淚拋匯，畢竟農曆年關愈來愈近，資金需求量大，但也因此助長新台幣升值，結果尾盤還是要靠老大（央行）小小出手一下，才得逆勢收貶，「應該是不想讓出口商歹過年」，真的用心良苦。

觀察目前國際金融情勢偏正向，外匯交易員認為，預料股市火力續旺，且外資若持續匯入搶這波新年行情，短線將激勵新台幣欲弱不易，就看央行是否再加大尾盤作價力道。