智邦(2345)與陽明交通大學開源智能聯網研究中心(Center for Open Intelligent Connectivity)合作，應用AI技術和可程式開放網路架構的虛擬化，來落實5G和IoT產業技術的創新和應用服務。透過智邦在開放網路技術領域的經驗，以及對開放網路解決方案創新化，系統化發展的願景，期待與學術界一起開啟更多開放網路創新的種子，為國內培育更多先進的網路創新相關的軟體人才。

此次陽明交大與智邦科技的合作課程，推廣教育PINS(P4 Integrated Network Stack)的開源軟體開發應用，擴展學生在學術和商用領域的技能。其中，在可程式化網路部份，開源智能聯網研究中心建置了智邦設計生產的P4研發/測試平台，進行5G和IoT相關創新應用之開發。該合作課程將規劃提供一系列不同主題的相關課程，除了介紹基本的概念理論之外，也會讓學生透過實際操作加深與實際應用的連結。在未來也將擴大範圍，邀請對於P4、SONiC等開源軟體有興趣的合作夥伴加入OSF(Open Source Forum)，其中取得認證的成員可於通過評選後獲得獎金，期望能鼓勵並培育更多優秀的軟體人才。

此次，P4工作坊台灣研討會由陽明交通大學開源智能聯網研究中心協同英特爾Intel與智邦共同舉辦，邀約國內外不同P4的使用設計先進分享相關應用與設計與實作，有助於學術界與產業界的交流與創新。其中PINS(P4 Intergrated Network Stack：P4集成網路堆疊)為產業合作計畫，將SDN與P4的可編輯程式能力整合至傳統依賴內崁控制protocol的路由器，應用P4在SAI pipeline提供外接式的可編輯程式，提供更具彈性的網路數據中心應用與控制的設計。