大陸互聯網「寒冬」中，又傳出老牌電商公司大量裁員。據界面新聞報導，22日多位脈脈用戶爆料，電商平台蘑菇街計畫裁員，整體大概裁員30％，技術部門更甚至裁員7成以上，調整後只留下30多人，運維部門僅剩3人，產品職位僅剩2人。目前就就此消息蘑菇街暫無官方回應。

也有離職員工表示，上周公司已開始通知員工走賠償程序，本週一蘑菇街的一批老高管與HR也建立工作推薦群，群名為「mogu-互幫互助」，群內不少裁員人士是技術大佬。

一位知情人士透露裁員情況屬實，整體裁員比例約在30％，但技術部門裁員比例超過一半；另位帳號認證為「蘑菇街java工程師」的脈脈用戶表示，技術部縮水70％是有的。

蘑菇街成立於2010年，公司創始團隊來自阿里系，最初以女性購物分享及導購社區著稱，2018年在納斯達克上市。但上市之後，蘑菇街難逃虧損，同時活躍用戶數量僅超過3000萬。

過去幾年蘑菇街依賴直播電商，統計2021財年全年，蘑菇街直播GMV占平台總GMV比重達78.5％，但聚焦直播電商未能讓公司保持增長。且去年4月蘑菇街啟動裁員，人數達140人、比例為14％。