上市壽險公司再少一家。中國人壽（2823）在本月30日將完成與開發金控的股份轉換，成為開發金控100％持股的子公司，中壽29日發出新聞稿強調「中國人壽」的名稱、Logo（企業標幟）都不會改變，保戶權益也完全獲得保障，保單條款、內容、權利與義務維持不變。

在1995年2月掛牌上市的中壽，在併入開發金後，股票即算下市，前六大壽險公司只剩下南山人壽，仍未加入金控，也尚未上市櫃或上興櫃；上市壽險股僅剩三商美邦人壽，遠雄人壽則是在興櫃掛牌。

中壽2021年前11月累計稅後淨利達284.2億元，較2020年同期成長76％，每股盈餘（EPS）達5.77元，到2021年9月底中壽總資產已達2.26兆元，是國內第五大壽險公司，且資產規模亦創歷史新高；中壽表示其積極推動數位轉型，擴大通路發展，2021年1到11月，業務員登錄人數成長率達12.27％，幅度是壽險業第一高，中壽表示此數據顯示其「已是業務人員的首選雇主品牌」。在成為開發金控100％持股子公司後，中壽保證其對客戶服務仍會不斷優化，秉持「以客戶為中心」的理念，持續提供便利、有感及溫暖的服務。

開發金控有ABCDE五大策略，中壽加入後亦將推動開發金的「ABCDE」策略，包括：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（卓越雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行），以創業家精神與創新能力，秉持以客戶為中心的理念，成為最受推薦和信賴的壽險公司，並在開發金資源整合支持及帶領下，邁向亞洲領先的金融企業。

中壽並列舉其長期穩健經營，深耕永續發展，將公司治理及公平待客內化為企業文化的成果，包括全球首家通過ISO 14097認證、連續二年獲國際保險業亞洲獎、六度獲公司治理評鑑前5％、連續三年蟬聯金管會「公平待客原則評核」排行前20％等。