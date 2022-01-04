國內最大台股基金-元大台灣高股息優質龍頭基金在1月4日完成「年終配息」以及「月配息」的除息，本次合計的配息金額達2.2537元，年化配息率約18.48％，預計1月14日發放。這也代表參與除息的投資人，皆提前在春節前收到紅包大禮。

法人建議，2022年全球景氣動能樂觀，投資人股息落袋後，可考慮持續投入台股高股息基金，除有專業選股團隊掌握成長的優勢，並能透過定期配息打造現金流。

新冠變種病毒擴散，全球供需失衡帶動各國物價指數走升，但許多民眾在疫情下的薪資福利縮水，以台灣為例，人力銀行1111調查，2021年確定發放年終獎金的企業比率降到八成以下，且平均發放基期僅1.3個月，為11年來同期新低。民眾支付日常開銷的壓力增加，面對長期退休金的規劃也需要更多準備。

因應國人各種理財需求，元大台灣高股息優質龍頭基金專注投資台股高股息的龍頭企業，並將持股企業配發的股息，劃分為12等份，在每個月進行發放。每年年底時，元大台灣高股息優質龍頭基金還會進行資本利得的發放評價，該次配息也包含1月的月配息，獨特的配息機制不僅幫助投資人打造現金流，也能讓基金成長之際，透過配息適度將資本利得落袋。

受惠全球景氣走升，彭博資訊統計，台股上市櫃公司2021年前三季獲利已超過新台幣3兆元；2022年全球經濟仍預估成長，有利台灣企業獲利及股息續增。

元大台灣高股息優質龍頭基金搭上台股多頭列車，此次年終配及月配息共配發2.2537元，高於2021年同期年終配及月配息合計配發之0.8512元。元大投信提醒，投資人參與基金配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意基金的配息頻率，一年多次配息的基金產品，可能有各次配息金額不一致，導致基金配息率波動的情形。