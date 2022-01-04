大陸網路巨擘騰訊4日公告，減持蝦皮母企Sea Limited的14492751股A類股份，騰訊持有Sea的股權將因此從21.3％降低至18.7％，騰訊對Sea的投票權也將減低至10％以下。

受此消息影響，Sea在美股4日盤前跌約7％。Sea在2021年第四季股價大跌，從318美元跌至當前約223美元，跌幅逼近3成。若以10月高點372美元計算，跌幅超過4成。

騰訊官網4日公告，減持Sea公司2.6％的股權。不過騰訊強調，擬長期維持其於Sea的絕大部分股權，並將持續保持與Sea的現有業務合作關係。騰訊將受限於禁售期，在未來六個月內不可進一步出售Sea的股份。

騰訊表示，Sea全球業務近年顯著增長及擴張，是次股份減持可釋放騰訊於Sea投資的部分價值。是次交易亦為騰訊提供資源以支持其他投資及社會責任項目，同時騰訊仍然持有其於Sea的絕大部分股權，可繼續受益於該公司的未來增長。

騰訊也稱，倘股份投票權變動議案於Sea即將舉行的股東大會上獲批准，騰訊會將其持有的超級投票權B類股份轉換為A類股份，並將隨之而終止其與Sea Limited創始人，董事會主席兼集團首席執行官李小東訂立的表決權委託協議。