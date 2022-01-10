台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)2021年12月自結合併營收10.59億元，年成長25.11%，比去年11月高檔則下滑12.37%；2021年全年合併營收為118.11億元，年增46.64%，創新高。

春雨2021年營收首度突破百億元，顯示隨著產能增加、產品結構調整，對業績帶來正面助益，公司預期，未來年度營收站上百億元將成為常態。

春雨表示，2021年12月營收較上個月下滑，主要是受到耶誕節、新年及農曆新年假期將屆的影響。整體而言，2021年三大生產基地均繳出漂亮成績單，台灣全年營收較前一年成長81.1%、大陸成長31.1%、印尼成長18.8%。其中台灣成長幅度最大，已提前規劃擴張產能，設備已陸續建置完成。

展望2022年鋼市，春雨指出，雖然中鋼第一季棒線盤價調降500元，此為短期的盤整。根據國際貨幣基金組織(IMF)2021年發佈的新一期《全球經濟展望報告》，2022年全球經濟增速預期為4.9%，較2021年增速有所回落，仍高於疫情前的增長水準。長期來看，鋼價將呈現易漲難跌的趨勢，此外，鋼鐵大國積極推動碳中和，大陸率先進行鋼鐵減產，韓國及日本也陸續關閉高爐廠轉為電爐廠，鋼材製造成本勢必上升。除了美國1.2兆美元基建支撐需求外，中國1.46兆人民幣基建資金，預計2022年第一季後陸續到位，看好基建龐大需求挹注，估計農曆年後、最慢第二季，鋼鐵需求爆發力就會顯現。加上歐盟對大陸扣件課徵反傾銷稅，有利台灣扣件業者銷歐洲市場。