資訊服務廠商聚碩科技（6112）公告2021年12月營收為新台幣10.06億元，年減1.29％、與上月持平。累計2021年全年營收119.53億元，年減11.54％。聚碩科技表示，12月營收仍因上游缺料，晶片短缺及COVID-19疫情影響等因素影響較2020年同期減少，但於代理與投資布局的精實管理下，營收逐步回到2020年水準。

以獲利來看，聚碩2021第三季單季營業毛利率12.9％，較2020年同期增1.2％，稅後純益為1.4億元，歸屬於母公司業主之淨利1.35億元，每股盈餘0.71元。累計2021年前三季營業毛利率12.7％，較2020年同期增加約0.7％，稅後純益為4.58億元，較2020年同期增加約10.2％，歸屬於母公司業主之淨利4.47億元，每股盈餘2.37元，刷新歷史新高紀錄。

根據IDC發佈的報告顯示，ICT市場10大趨勢中，無所不在人工智慧（Ominipresent AI）、元宇宙（Metaverse）、數據主權（Digital Sovereignty）等都成為熱門關鍵字。預期2023年，全球超過52％的GDP，都將由數位轉型及數位技術投資而產生，意味著未來科技市場與議題，都將基於雲端架構而相互成長。

聚碩董事長李昌鴻認為，數位技術的突破與未來創新應用的前景大有可為，未來新一波數位浪潮都將基於「雲端」與「運算」需求推動，多元產業的數位投入都將成為雲端市場的利多藍海。

而針對雲端應用產生的新興市場，聚碩表示，已積極協助客戶展開雲地整合，從「雲端架構」到「地端應用」提供一體式的技術支援與服務，以創新解決方案協助企業加速獲取數位領先優勢，以滿足各產業客戶不同的數位需求，打造獲利雙贏。

此外，聚碩集團旗下囊括AWS Google IBM Oracle等主要雲平台，將提供各產業轉型上雲的多元選擇，結合聚碩其他既有雲端產品生態鏈，將有望創造更多優勢。

除本業佈局外，聚碩也積極活化現有資產，旗下子公司啟迪國際已於近期處分出售位於高雄之投資性不動產，聚碩表示，除增加獲利以外，也能有效提高資金運用效能及充實營運資金，並有利於後續代理及投資布局的資源投注。