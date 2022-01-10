集保結算所今（10）日舉行記者午餐會，集保結算所及轉投資子公司基富通證券去年都創歷年業績新高，集保去年營收100.33億元、獲利60.96億元，每股盈餘達13.99元，基富通證券去年獲利1.3億元，到去年10月已全數彌補歷年累積虧損後，結算去年淨利仍有4千萬元。

集保結算所董事長林修銘指出，集保及基富通證券不僅業績創高，集保去年捐贈金額達1.2億元，也是歷年新高。

林修銘表示，過去兩年新冠疫情加速全球各產業數位化發展，也對金融服務模式帶來巨大的轉變，集保精進本身核心業務數位發展與轉型，也以大數據為本，金融科技為用，推動金融服務走向數據化、精準化、敏捷化、智能化。

集保e手掌握APP用戶數已近300萬戶，提升我國公司治理及ESG方面，去年協助1930家公司順利召開股東會；疫情期間透過媒體管道，加強宣導多使用電子投票，電子投票總筆數、總權數都較前一年成長，平均電子投票占股東會出席股數之比率為62.7％，最創新高。另去年短短兩個多月，成功推出「視訊輔助股東會平台」，去年共有17家公司使用。另IR平台與全球主要的ESG評分機構合作，成功推出全球首創也是第一個由集保機構倡議建置的綜合ESG資訊平台，協助提升我國公司治理之國際評價。

基富通證券方面，今年邁入第六年，截至去年開台五年，總客戶數逾21萬人，去年底總AUM突破800億元，去年總申購量668億元，年增30％，RSP總申購量266億元，年增77％，平台每月定期定額扣款人數超過11萬人。好享退目前仍有超過6.6萬人持續扣款投資，好好退休從去年9月底以來有近萬人參與專案，且持續增加中。