劍麟12月營收年減二成 20:142022/01/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劍麟（2228）自結2021年12月合併營收2.94億元，年減20.205％。劍麟表示，12月受惠旗下三大主力汽車安全零組件產品有良好的銷售表現，減緩展示架事業群因年底放假日較多、業積表現些微下滑，讓全月營收較11月僅微幅下滑1.87％；累計2021年全年合併營收36.43億元，較前一年度營收增加5.6％。 喬山2021年及12月合併營收 雙雙改寫歷史新高 福貞-KY2021年度合併營收78.15億元 創8年來新高 #劍麟 #月營收 #合併營收 #展示架 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和潤企業營收衝破170億 創歷史3高 17:502022/01/10 財經 捷流閥業2021年營收24.01億元 改寫歷史新高 19:292022/01/10 財經 《熱門族群》台塑四寶上月營收 2進2退 15:402022/01/10 財經 萬海12月營收232.52億元 意外只創下史上第四高 17:182022/01/10 財經 鉅橡12月合併營收1.28億元 創同期新高 10:022022/01/10 財經 華航12月營收169億創新高 逾九成貨運貢獻 17:502022/01/10 財經 台積電12月營收1553.82億元創歷史新高 14:322022/01/10 財經 豆府餐飲集團12月營收2.07億元 創歷史次高 15:292022/01/10 財經 《電子零件》電動車給力 台達電去年營收飆3高速 17:052022/01/10 財經 大陸水泥調控力道強弱不同 台泥小幅成長、信大衰退 18:302022/01/10 財經 麗清2021年12月營收達6.77億元 創單月新高 20:202022/01/10 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 兩黨經濟學家齊警告！Fed樂觀過頭 美經濟泡沫快破了 - 財經 曾讓蔣爸踩雷！陸晶片業爆2大爛尾 外媒訪關鍵人物揭密 - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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