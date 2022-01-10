劍麟（2228）自結2021年12月合併營收2.94億元，年減20.205％。劍麟表示，12月受惠旗下三大主力汽車安全零組件產品有良好的銷售表現，減緩展示架事業群因年底放假日較多、業積表現些微下滑，讓全月營收較11月僅微幅下滑1.87％；累計2021年全年合併營收36.43億元，較前一年度營收增加5.6％。