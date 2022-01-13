由於進入傳統淡季，且客戶端缺料問題未解，法人保守看待砷化鎵代工廠宏捷科(8086)第1季營運，繼美系外資之後，港系外資今天也調降宏捷科目標價至130元，儘管外資及投信連3日賣超，宏捷科今天盤中股價力守平盤。

宏捷科因大陸非蘋智慧型手機客戶面臨庫存調整，WiFi大客戶又面臨晶片缺料，致使宏捷科2021年12月營收下滑至3.44億元，月減19.02%，年減0.87%，為去年2月以來新低，累計2021年第4季合併營收為12.19億元，季減4.8%，年增20.7%，累計2021年合併營收為47.16億元，年增33.09%。

第1季因進入傳統淡季，大陸非蘋智慧型手機客戶處於庫存調整，加上晶片缺料未解，法人保守看待宏捷科第1季營運。

繼美系外資最新報告將宏捷科評等降至「觀望」，目標價由210元降至150元，港系外資也跟進降評，港系外資最新報告指出，我們認為三安已經開始從宏捷科搶佔低階WiFi 5及蜂窩功率放大器的市佔率，由於低階WiFi及Cellular(蜂巢式網路)市佔率下滑，且WiFi SoC恢復比預期慢，以及Skyworks因正在失去市佔率致使外包成長有限，宏捷科2022年增長將受到嚴重影響，我們將宏捷科2022年/2023年每股盈餘預估下調29%/27%至5.5元/6.77元，並將評等下調至「持有」，目標價從180元降至130元。

近期外資及投信保守看待宏捷科，其中外資自1月4日到1月12日連7個交易日賣超宏捷科8096張，投信也連3個交易日賣超，不過宏捷科今天股價未受到太多影響，盤中股價力守平盤之上。