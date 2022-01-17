亞系外資出具最新台股策略報告，聚焦在四大主軸，分別為：高殖利率，供需缺口，內需復甦，新消費趨勢。同時該亞系外資，繼去年底上修2022年台股目標價到19080點後，最新的目標價來到19750點，持續給予台股「買進」評等。至於符合上述四大主軸的個股則有8檔聯電(2303)、穩懋(3105)、聚陽(1477)、巨大(9921)、亞泥(1102)、亞德客-KY(1590)、長榮(2603)、台灣大(3045)等。

亞系外資聚焦的四大主軸：首先是高殖利率股，該類股在低利率和高通膨的環境下，具有極佳的防禦特質。若純以高殖利率來挑股，則會首選10檔，依次為長榮(2603)、華碩(2357)、亞泥(1102)、台塑(1301)、中鋼(2002)、遠東新(1402)、京元電子(2449)、廣達(2382)、日月光投控(3711)、南亞(1303) 等。

其次是供需缺口下的缺料題材，從半導體的晶片供應吃緊到貨運塞港等問題，2022年仍將延續。強勁的需求和價格上漲，增添獲利的變數。

第三是台灣內需復甦，去年中，台灣因疫情衝擊導致經濟表現疲弱，但隨著政府推出消費券，上修最低工資以及疫苗接種率提高，都有助於今年內需的回升。

最後是新的消費趨勢，疫情重塑了消費者對工作、旅行、社交和健康的行為和態度。預期自行車熱潮將持續下去，而運動休閒裝的趨勢正在推動成衣製造業者的機會。

該外資也指出，目前全球已經有多個國家採取與COVID病毒共存的策略，而台灣政府也面臨了是否要結束「清零」的防疫政策，至1月14日，台灣的疫苗接種率為70.4%。去年五月台灣疫情出現嚴重破口，警戒升至三級，餐飲業禁止內用，表演、比賽停擺，商業活動蕭條，內需疲弱，最後在疫情獲控後，才以五倍券等振興、紓困措施提振經濟，加上出口暢旺，方使去年台灣經濟成長率回升，三級警戒對於經濟的傷害，可見一斑。近期Omicrone疫情嚴峻，境外與本土案例頻爆，清零政策正在受到嚴苛考驗。