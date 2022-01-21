美股周四急跌收黑，拖累亞股周五全面疲軟，市場不確定性加上封關日將近，落袋為安思維致使退場資金出籠，使台股加權指數開盤跌逾百點後一路下殺、跌破「萬八」關卡，最低重挫366.89點至17851.39點，回測季線17819點支撐。

終場加權指數重挫318.98點或1.75％、收於17899.30點，成交量放大至3041.72億元，本周下跌504.03點、周線由紅翻黑。櫃買指數終場下跌4.45點或2％，收於217.66點，成交量略為增加至604.17億元，本周下跌4.38點、周線連三黑。

盤面各類股僅橡膠股獨紅、小漲0.18％，水泥小跌0.07％同步有撐，成交量較大的電子股下跌1.75％、金融股下跌1.51％。航運股重挫4.92％、玻陶股挫跌3.94％、貿易百貨股下跌2.12％，表現明顯偏弱。

電子、傳產、金融權值股今日普遍疲弱，由中華電(2412)小漲0.43％、台達電(2308)及大立光(3008)持平領軍，鴻海(2317)及中鋼(2002)跌近1％，晶圓雙雄聯電(2303)及台積電(2330)分別跌逾1％、1.5％，長榮(2603)、萬海(2615)重挫6.85％及5.9％，表現明顯偏弱。

分析師指出，美股科技股近期走勢急轉直下，台股封關前失望性賣壓出籠，加權指數量增重挫、摜破萬八關卡，已有些許恐慌性賣壓出籠跡象。由於市場不確定性高、觀望氣氛轉濃，預期台股封關前將呈現弱勢整理格局，需隨時慎防失望賣壓出籠。

展望後市，雖然包括升息及本土疫情等因素持續影響，致使加權指數短線拉回、但分析師認為，雖然不抱股過年成為市場共識，但市場基本面仍維持正向，認為投資人不需過度恐慌、也不必急著現在抄底，待年後不確定性消散，指數有望上演反彈戲碼。