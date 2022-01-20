「COMPUTEX 2022 Trends & Updates」線上國際說明會於今（20）日舉辦，COMPUTEX 主辦單位之一外貿協會宣布展覽重點訊息，並安排 IDC （國際數據資訊） 資深研究副總裁 Matthew Eastwood 分享科技趨勢。

COMPUTEX 2022 將於5月24日至27日在台北南港展覽館舉辦，聚焦智慧驅動（Accelerating Intelligence）、無限體驗（Connected X-Experience）、數位韌性 （Digital Resilience）、開創運算（Innovative Computing）、綠能永續（Sustainability）、創新與新創（Innovations and Startups）六大主題，外貿協會規劃的 COMPUTEX DigitalGO 線上展覽則將於5月24日至6月6日推出。

COMPUTEX 2022 再度登場，外貿協會此刻正洽邀全球指標科技大廠參與，共同打造建構全球科技生態系的平台，包含宏碁（Acer）、超微（AMD）、華碩（ASUS）、台達（Delta）、技嘉（GIGABYTE）、美光（Micron Technology）、微星（MSI）、輝達（NVIDIA）、恩智浦（NXP）、美超微（Supermicro）將可望於 COMPUTEX 2022 Hybrid 中齊聚一堂。

IDC 資深研究副總裁 Matthew Eastwood 於今日說明會中預測，全球有高達87%企業開始執行以數位優先的策略，顯現2022年數位建設將是發展關鍵，帶動商業模式的變革。IDC還預估至2024年有75%的全球2000大企業會將環境社會治理（Environment Social Governance，簡稱 ESG）目標放入數位基礎架構招標的文件中，並依此作為永續進程的規範。企業除了需全面兼顧資安、雲端、軟體生態系、邊緣運算與新型工作型態五大面向之外，也須關注短期和長期的永續目標，以利在轉型洪流中脫穎而出。

隨著臺灣半導體產業蓬勃發展，2022 年產值有望突破4.5兆新臺幣，COMPUTEX 2022展出內容將涵蓋半導體的資通訊產業，完整展現產業生態與技術應用。

COMPUTEX 致力在後疫情時代創造更彈性、符合需求的國際平台，以數位化形式開創更多可能性。今年展會四大特色為「前瞻趨勢」、「虛實展示」、「精準推薦」、「商機媒合」，包括舉辦 COMPUTEX CEO Keynotes & Forum與趨勢分享會等活動，帶來精闢的科技洞察；提供混合式的虛實智慧展覽平台，多元呈現產品樣貌；並且利用現場或視訊洽談等多元管道，創造參展廠商與訪客零時差零距離的互動交流經驗。