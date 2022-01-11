澳盛銀行與羅伊摩根研究所11日公布元月首周消費者信心指數下跌2.4點至106點，較去年同期低2.9點。

澳盛的澳洲經濟部主管David Plank說，指數在元月首周通常上升，但近期確診Omicron病例急增，可能是導致民眾信心下滑的原因。