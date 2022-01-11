Omicron肆虐 澳洲元月首周消費信心下滑 20:522022/01/11 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳盛銀行與羅伊摩根研究所11日公布元月首周消費者信心指數下跌2.4點至106點，較去年同期低2.9點。 澳盛的澳洲經濟部主管David Plank說，指數在元月首周通常上升，但近期確診Omicron病例急增，可能是導致民眾信心下滑的原因。 天津omicron病例增 北京冬奧舉辦壓力加大 加拿大Omicron病例攀升 美CDC籲勿前往 #元月首周 #Omicron #下滑 #消費信心 #澳盛銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－期待權值股領軍 台股可望穩健向上 04:102022/01/11 證券．權證 美股財報季 銀行股打頭陣 04:102022/01/11 全球財經 北市護理師確診「非常要命」 醫籲做好3件事自保 18:012022/01/11 生活 實質經常性薪資 五年首見下滑 04:102022/01/11 金融．稅務 聯醫2護理師確診Omicron 個案Ct值低！擴大匡列近百人 14:242022/01/11 生活 Omicron重創秘魯 1月首周7萬確診創紀錄 14:492022/01/11 國際 《國際產業》輝瑞CEO：O版疫苖 最快3月問世 10:512022/01/11 財經 金研院：疫情襲 銀行業應盯投損風險 04:102022/01/11 金融．稅務 高雄出現Omicron確診者足跡 台南市長黃偉哲要市民小心生活細節 12:272022/01/11 生活 《國際社會》美國單日確診破135萬 再創世界記錄 16:142022/01/11 財經 迎紅包行情 凱基投顧：半導體將掀財報效應 09:322022/01/11 財經 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 航運老三賺翻！股價卻被長榮、萬海打趴 他抖出不能說的秘密 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 美股洩崩跌跡象！這群人握1200兆 華爾街空頭喊麻煩大了 - 財經 航運恐怖拐點來了？專家爆殘酷真相：2大問題無解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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