東非國家蘇丹在上星期六發生一起廢棄金礦的坍塌事件，該礦是非法開採，安全設備更為不足，造成30多人死亡。

半島電視台(Aljazeera)報導，這座金礦位在蘇丹南部的西科爾多凡省(West Kordofan) 的達沙亞 (Darsaya )，幾個通氣用的豎井發生坍塌，掩埋了主礦井，據該國國有礦業發言人伊斯梅爾•蒂蘇 (Ismael Tissou)表示，死亡人數已達到38人，多為缺氧窒息。

當地媒體報導說，達沙亞金礦的幾個豎井倒塌，已知的生還者僅有8人，已送往當地醫院。目前有幾輛挖土機在努力開挖中，儘可能尋找倖存者，也要尋獲被掩埋的遺體。

國有礦業公司表示，該礦因地質不安全而被封閉，並由安全部隊看守了一段時間，以確保不會恢復作業。然而，在安全部隊離開後沒多久，當地礦工又再次自行開挖，一切都為了生計。

在蘇丹，類似的事故很常見，雖然地下有許多礦產，但是安全設備不足，在開礦到一定深度後，事故就會頻發。