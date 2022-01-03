今（3）下午5時46分台灣東部海域發生芮氏規模6.0地震，震央在北緯24.02度，東經122.18度，位於花蓮縣政府東方56.7公里，依據消防署統計，全台共傳出4件災情，新北3件、宜蘭1件，所幸均無人員傷亡。消防署呼籲，民眾要保持警覺，注意餘震發生。

依據中央氣象局地震報告，地震深度19.4公里，最大震度宜蘭縣4級、台北市4級、新北市4級、花蓮縣3級、台中市3級、桃園市3級、新竹縣3級、新竹市3級、彰化縣3級。

地震發生後，消防署立即成立0103地震災害緊急應變小組，進行災情查報，截至下午6時30分為止，經查全國共計電梯受困3件均處理完畢，另後續持續掌握災情，積極應變處置；另外，宜蘭縣台9線115.7公里處出現落石，一輛汽車行經落石處，汽車底盤受阻，目前已排除事故，無人員傷亡。

消防署呼籲，民眾要保持警覺，注意餘震的發生，做好防震準備，並請山區民眾特別注意土石滑落，確保自身安全，相關地震防災知識，都可到「消防防災館」網站查詢。