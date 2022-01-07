台灣社等20個本土社團，今天緊急聯署呼籲進入激戰膠著狀態的中二選區選民，1月9日這一天，除了務必前往投下自己寶貴的一票外，更要在開票坐鎮只有｢官派」的投開票所，嚴密盯緊整個開票過程。千萬別讓一時的放鬆警戒，讓中二選區變成永恆族。

台灣社等20個社團呼籲，｢中二不是永恆族，1／9監票自己來」，競爭劇烈的中二補選258個投票所，每名候選人竟只分配104個票所進行監票，其他154個由各區公所選務作業中心自行遴派，候選人無法派人監票！

本土社團指出，由於有極具爭議性身分參選者，且已經發生多起疑竇滋生事件，令人不得不耽心這次選舉的公平性。

本土社團認為，最遺憾的，面對此一重大爭議，負責選務辦理的中選會和台中市政府強扯法規作為掩體，官官相護無視多方質疑，更添憂心！

他們表示，因此強烈呼籲中二選區的選民們，除了務必在1／9這天投下寶貴的一票外，更要勇於前往附近的投開票所監票，確保補選結果的公平性，不要成為永恆族。