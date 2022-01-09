中二補選／場邊人士觀察截至下午2時投票率達47.5％ 可望破5成 15:142022/01/09 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中二選區立委補選下午4時即將結束投票，截至下午2時投票率，據場邊人士觀察達47.5％。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中二選區立委補選下午4時即將結束投票，截至下午2時投票率，據場邊人士觀察達47.5％，估計到下午4時會破五成的投票率。 中二選區258個投票所，依場邊人士觀察指出，下午2時的投票率，沙鹿區約47.26％、龍井約45.46％、大肚大約48.89％、烏日約47.8、霧峰區約48％。 預估下午2時258個投票所投票率大約47.5％，到下午4時投票率可望站上5成以上。 台中補選最後關頭 黃光芹揭勝負關鍵：只有3個字 中二選區立委補選9日投開票 中市選委會：投票率高低影響開票時間 #投票 #中二選區 #補選 #投票率 #47 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中市議會國民黨團全體總動員 力挺顏寬恒贏得選戰 19:532022/01/08 政治 台中補選倒數計時 專家爆最後一個成敗關鍵 17:532022/01/08 政治 本土社團聯署呼籲：中二選民監票自己來 21:142022/01/07 政治 避政黨對決 藍組織戰助攻顏 林若勝選 龍回鍋戰燕機會增 04:102022/01/09 政治要聞 中二補選／傳多起投票所外架設攝影機 中選會：選監檢警立即處理 11:542022/01/09 政治 罷昶、中二補選 16：00開票直播看《中時新聞網》神祕大咖現身解盤 08:062022/01/09 政治 中二選區9日投票 綠營重兵部署增外部監票員 15:122022/01/07 政治 選前之夜拚場 中二立委補選今揭曉 04:102022/01/09 焦點要聞 中二補選／綠營質疑霧峰國小投票所有人錄影 霧警回應：未違法 12:412022/01/09 政治 影》顏寬恒決戰夜強打在地牌 感謝鄉親「我的心在這裡」 16:582022/01/08 政治 中二補選／投票率中午達36％ 最終可望達54％！各區最新數據曝光 13:452022/01/09 政治 政治熱門新聞 賴清德無敵了？港媒曝2024綠總統人選唯一變數竟是「她」 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉：這群人全跑出來 - 政治 直播／中二補選、罷昶投票冷熱不同？ 即時開票最新看《中時新聞網》 - 政治 披藍袍選2022高雄市長？ 高金素梅吐真實想法 - 政治 綠營狂轟2個月 顏寬恒會贏嗎？知情人居然這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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