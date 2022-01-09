中二選區立委補選下午4時即將結束投票，截至下午2時投票率，據場邊人士觀察達47.5％，估計到下午4時會破五成的投票率。

中二選區258個投票所，依場邊人士觀察指出，下午2時的投票率，沙鹿區約47.26％、龍井約45.46％、大肚大約48.89％、烏日約47.8、霧峰區約48％。

預估下午2時258個投票所投票率大約47.5％，到下午4時投票率可望站上5成以上。