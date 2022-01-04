基隆市消防局統計去年火災案件總計133件，造成2人死亡、7人受傷。火災調查科分析，有15種起火原因，其中電氣使用不當因素最多達39件、占29％，推估基隆天氣多雨潮濕，多數民眾家中皆會有電暖爐、除濕機等電器用品，呼籲務必遵守使用須知。

根據火災調查科數據顯示，2021年1月至12月火災案件，總計133件，其中七堵區發生頻率最多，達30件、占23％，其次為中正區28件、占21％；發生時段以下午3點至傍晚6點最高，共29件，占22％；起火原因則以電器因素39件最高、占29％，其次為燒廢棄物18件、佔14％。

火災調查科表示，2021年火災損失金額約292萬9000元，造成2人死亡、7人受傷，電氣因素引起火災比例最高，其中少數為電器產品瑕疵自燃，大多數是人為使用不當造成，如重物壓在電線上，導致內部銅線斷裂，造成通電高熱起火燃燒，或延長線超載使用走火等。

基隆市消防局長陳龍輝指出，近來大陸冷氣團籠罩，氣候酷寒氣溫偏低，民眾會大量使用電暖爐、暖風扇、除濕機等，禦熱防潮的電器用品，其中具加熱功能的家電，均屬高耗能易發生危險，呼籲市民切勿同時使用高耗能電器用品，避免因過負載發生危險，且務必遵守廠商使用須知，以確保安全。

消防局進一步補充說明，電器應使用具標準檢驗局合格標章認可的機種及線材，提醒長輩不可捆綁使用延長線及電線，以免通電時導致溫度升高，造成電線短路起火。另外，使用除溼機時，也應保持有人在家，外出時，應將除濕機關閉，並避免周遭擺放可燃物品。