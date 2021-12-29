空軍參謀長黃志偉下午表示，F-16V戰機性能提升案，於2023年要做完141架，到今年11月30日止，已完成67架，還有74架尚未做。黃志偉說，漢翔公司平均一個月做3架，1年做36架，到2023年全部完成。

黃志偉說，今年度規畫交31架，目前交了28架，這個月底前再交2架，共30架。黃志偉坦言，去年進度有延誤，經美軍專案小組出面協商，現已解決，1個月可以做3架。但立委廖婉汝說，廠商說，現在是空軍無法定期交飛機，廠商沒有飛機怎做性能提升？黃志偉說，空軍已做控管，現在就是一進一出，做好1架，就送進去1架。

至於漢翔公司今天發生的粉塵爆炸案，黃志偉說，對F-16V戰機構改與勇鷹高教機量產沒有任何影響，但遺憾造成人員傷亡。

另立委江啟臣提案愛國者二型飛彈性能提升及採購愛國者三型飛彈，美尚未宣布供售，並重新簽發價書，能否如期獲得，不無疑義；黃志偉說，預估明年第4季能簽發價書。