波音公司(Boeing)剛剛從美國空軍生命週期管理中心(U.S. Air Force Life Cycle Management Center)獲得4.713億美元(130億新台幣)的資金，將為日本現役防空戰機F-15J升級雷達、對空武器與戰術資料鏈。

防衛部落格(Defense Blog)報導，根據美國國防部的合約公告，波音公司的這項工作，屬於「日本超級攔截機」（Japanese Super Interceptor ,JSI）計畫，要將航空自衛隊現有的近百架F-15J戰機，升級到符合未來的防空攔截作戰標準。

面對中國大陸和俄羅斯持續增強的空中威脅，日本政府計劃要耐服役近40年的F-15J 戰鬥機，進行第2度升級，成為F-15MJ， M就是「中壽期性能提升」(Mid-Life Upgrade,MLU)的簡稱，這也就是前述提到的「超級攔截機」計畫。

根據先前的報導，F-15MJ將獲得先進駕駛艙系統，配備先進任務電腦、大型主動電子搜瞄雷達、電子戰能力，以及可和美國進行資料共享的資料鏈系統。

不過，由於日本的防衛預算有限，所以這批升級的F-15MJ戰機沒有全面的性能升級與結構重整，也就是機身不進行飛行數歸零，也不會升級飛行控制系統，也不更換引擎，也不更換主翼。

升級工作將在F-15主要製造中心的密蘇里州聖路易廠進行，預計於2028年12月31日前完成。