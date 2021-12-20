工商時報與中華電信20日共同舉辦「」論壇，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾以「元宇宙智慧新秩序」為主題進行專題演講，他表示，「元宇宙已經展開了，而且就在我們身邊」。

杜奕瑾表示，台灣人工智慧實驗室（Taiwan Ai Lab）是亞洲第一個開放型的人工智慧研究機構，從創立至今已有二百多人，從一開始倡議人工智慧的時代從演算法到所有內容處理，根據2020年世界經濟論壇，除了一般企業的ESG之外，有一個很重要的項目就是，當企業遇到未來的挑戰有怎樣的風險，如何建立社會的韌性，以社會的韌性來說，從世界經濟論壇來看，有幾個很重要的如2020到2021年新冠肺炎疫情的風險， 今年也聽到氣候變遷相關的議題，以後如何面對地球暖化、減少碳排問題，從這部分可以看到有可能發生及最大影響力，除了疫情之外，最大就是與環境及氣候有關的。

所以也看到近幾年非常多倡議在RE100，在企業內部生產流程做到碳中和及節能減碳，另外一層角度，當在做節能減碳及碳中和時，是要能讓大家是在線上，很多數位工具就是讓人可以不需要旅行或面對面接觸，只需利用數位科技加上5G、雲端及物聯網應用就能促成，這部分，最近一個很大聲音就是元宇宙。

杜奕瑾表示，愈來愈多事情透過線上會議、或線上社群網路去減少過去需要要人與人立間的接觸，但做這些行為時，不管使用社群或元宇宙的AIOT技術時，人權及隱私就得知道如何去保障，所以歐盟之前就已經訂了GDPR（General Data Protection Regulation）相關的保障，台灣來說、AI Lab以AI結合未來AIOT 5G及雲端的台灣技術優勢，去發展全世界可以信任的，可以被大家使用的人工智慧技術就是現在大家正在推的思路。

台灣人工智慧實驗室現在在做的是機械學習，而聯合學習所倡議的就是，資料若是個人的就保留在個人的終端裡面， 若是醫院或學校機構就保留在醫院或學校，即使不需要把資料放到中心化的伺服器，也一樣可以透過新的技術去做不管是資料分析或學習，這就叫做聯合學習，在未來的世界裡，不需要經過資料的中心化或依賴某個中心化的引擎，就可以做到我們想要的人與人之間的交流。

台灣仝智慧實驗室在2020年的四月就開放了開源的「社交距離的App的軟體」，這個APP非常好的範例就是，不需把資料交由中央政府或是大的科技公司， 只要每個人記錄在過去十四天曾經接觸誰，在疫調就能追蹤到可能接觸到確診病患，這樣才能在民主國家以保障人權及隱私的方式，做到病毒疫調的追蹤，另外在資料收集部份也會儘量依賴人工智慧，過去很多資料的收集，是需要靠終端手動方式輸入，也可以利用人工智慧方式，若AI再加上保障隱私人權的聯合學習，所有資料都放在可信任的機構，最近台灣人工智慧實驗室就跟高雄長庚醫院合作如何透過零接觸做到資料收集。

可看到以後在各種人機互動都可透過人工智慧及人臉辨識以及聯合學習機制，在資料自理部份做到人工智慧模型，人工智慧模型之後就可應用到醫療及未來語言體驗及人與人間的體驗。以台灣人工智慧實驗室來說，在智慧醫療部份已經有很多在做保障人權隱私為原則的人工智慧研究。

以今年年初來說，台灣人工智慧實驗室在國發會的支持下，與科技部、經濟部、衛福部、經濟部、文化部、交通部及金管會一起啟動了聯合學習產業大聯盟，這個大聯盟裡面包括了像AI Lab人工智慧一樣的相關組織，也包含了5G AIOT相關應用組織，在未來的元宇宙的世代，進行創造及保障人權隱私相關體驗。

杜奕瑾認為，在未來元宇宙世代，可以想像以前中心化是把資料交給fintech大科技公司或者是相信的政府，但其實元宇宙世代要開始做除了是以人為本，保障人權隱私也是希望以人為本。

杜奕瑾說，這次科技防疫時，該實驗室也與交通部觀光局，利用5G AIOT技術，把360度的camera透過有點像自駕車機，把收到的影像自動把它原本的環境透過人工智慧的理解，把它在虛擬世界建立好數位雙生，也做了很多基本的建設，從北到南收集旅遊景點所產生出來的數位雙生，就可以讓元宇宙的AR/VR業者終端使用。

元宇宙世界與傳統360世界有何不同，一個很大不同是，過去傳統360影片看到世界只是影像而已，但對這世界並沒有了解，但元宇宙是對空間及物體是有了解的，甚至對溫度及速度有了解的，例如當360 camera只是人工智慧的眼睛，它對每一個空間的物體是理解的，就可以做到更多人機即時的互動，未來在5G AIOT網路普及時就可以此基礎，創造更多的元宇宙的體驗，例如在射箭時，可以對每一個人的肢體動作在虛擬世界可以轉變成一個很可愛的卡通人像。

也可以把這些體驗，引用到智慧交通，如智慧觀光到道路維護、 鐵道營運，各式各樣過去在虛擬遊戲想到的體驗都可以建置。

商場部份，也可以針對空間裡的物品進行相對應的互動，這互動可以讓你無法到商場逛街時，利用沈浸式商場體驗，也可以讓你可以在無法去商場逛街時做到疫情之前購物的感覺。

同樣，在藝術創作時，5G AIOT最重要是可以異地共演的，包括與遠端人即時互動及音樂創作，或藉由5G AIOT網路加上對人肢體了解，做到新的互動體驗。

藝文創作時，過去大家覺得需要組一個樂團，但在元宇宙?界 各自可以在不同地做到即時互動，並透過互動。

家裡的客廳等特定空間也可以變成運動健身中心，或者每個人都可以在客廳參與媽祖遶境或自行車旅行，以後在家裡也可以與三五好友日月潭，走環湖步道，透過5G創新應用去體驗元宇宙所創造來新的體驗，而以後透過手機加上AIOT就可以創作新的體驗。

杜奕瑾強調，「元宇宙已經展開了，而且就在我們身邊」，未來的元宇宙內容如何開創，有任何想法都可與台灣人工智慧實驗室合作，在保障隱私前提下 ，做到以人為本的人工智慧。