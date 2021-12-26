美國23日簽署「維吾爾強迫勞動預防法案」，法案將新疆生產的全部產品均推定為「強迫勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的產品。中國企業聯合會25日發聲明，表示堅決反對美國單方面通過其國內立法和行政措施阻礙新疆產品進入國際供應鏈的貿易霸權行為。

新華社報導，作為中國企業代表組織，中國企業聯合會發表嚴正聲明，表示美方罔顧事實，通過涉疆法案，推行單邊主義、保護主義、霸淩主義。

聲明說，這一行徑嚴重損害了中國企業的合法權益，嚴重危害了包括維吾爾族勞動者在內的廣大勞動者權益，是對新疆各族群眾生存權、發展權等基本人權的嚴重破壞，並將會危害全球供應鏈和產業鏈穩定及相關企業的利益，不利於疫情下全球經濟復甦，對此表示強烈反對。

聲明指出，中國廣大企業在生產經營活動中，始終尊重和保障勞動者的宗教信仰、民族文化、語言文字等各方面權益，一貫堅持依法用工，嚴格執行勞動領域法律法規，依法維護勞動者權益，勞動者的勞動權和就業權得到充分維護。

聲明指出，中國企業聯合會和廣大中國企業完全贊同中國政府相關立場和採取的一切必要反制舉措，強烈呼籲美國方面正視中國政府、企業界和消費者嚴正立場，停止以各種藉口損害中國企業合法利益，盡快糾正錯誤的立法和行政措施。