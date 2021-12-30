中彰投分署呼籲民眾拿五倍券到勞動部合作的優質店家消費，一起拚經濟做公益、力挺弱勢店家。（中彰投分署提供）

新年到來！勞動力發展署中彰投分署轄區多元就業開發方案、培力就業計畫執行單位、庇護工場及微型創業店家，推出琳瑯滿目的組合禮品，方便消費者針對不同需求一次購足，用振興五倍券消費還可享有現場加碼50％的優惠，該分署籲請民眾多多支持，幫助中高齡及身心障礙者等弱勢對象就業，同時讓分署所輔導在地產業永續經營。

為以行動支持在地多元產品，勞動部長許銘春日前走訪中部多元就業開發方案執行單位「財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會」及「台中市山海屯啟智協會」，不僅實地了解方案執行的狀況；現場並以五倍券購買多元的產品，也呼籲民眾拿五倍券儘快到勞動部合作的優質店家消費，一起拚經濟做公益、力挺弱勢店家。

中彰投分署長林淑媛說，該分署輔導轄區多元就業開發方案團體、庇護工場及鳳凰創業店家經營成長，也開創就業機會，110年除協助92家微型創業店家外；另輔導86個民間團體發展在地特色商品，並提供363個工作機會，幫助身心障礙或中高齡等弱勢族群培養一技之長。

中彰投分署指出，新春到來，相信許多民眾開始物色各種送禮、自用的佳節禮品，邀請大家以實際行動消費支持在地優質產品，使用五倍券消費還有加碼回饋，不僅可以振興經濟還可以兼做公益。

多元就業開發單位「台中市林業生產合作社」所生產的森林木香菇，有別於一般太空包香菇，有著濃厚迷人香味，口感結實有嚼勁，是第一家取得香菇生產原木產銷履歷的單位，體現對森林的重視與愛護，實現「友好森林，有好香菇」理念，響應勞動部祭出振興經濟促進就業獎勵計畫，該合作社推出森林木香菇買一斤送半斤的優惠活動。

「社團法人原住民深耕德瑪汶協會」的產品有小米醃豬肉、甜柿、風味餐等，推出買2送1的優惠；愛加倍工場推出全館商品5折起、迦南園烘焙庇護工場推出「開心甜點雙響炮優惠組合」、草讚屋庇護商店的振興券組合包加贈平版衛生紙等，希望民眾能持續支持，讓這些所得回饋照顧弱勢族群。