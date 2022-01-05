年關將至，多數人傳統選用白鯧做魚料理，但近年價格波動起伏不定，目前市價一斤約750元到900元，接近過年更可能漲至千元以上。基隆區漁會推出優惠方案，1月5日起凡至中正區門市消費滿千，即可以500、800元加購價，買到白鯧及烏魚子。

象徵年年有餘的鮮魚料理，是團圓餐聚時必備的吉祥年菜，每逢過年家庭主婦特別喜愛用白鯧及烏魚子料理，但只要靠近年節價格就會飆漲，很多消費者買不下手。基隆區漁會總幹事陳文欽表示，目前白鯧市價一斤約750元到900元左右，受過年影響，更可能漲至千元以上；烏魚子市價5兩則約1200元。

陳文欽說，為回饋消費者、平抑物價，並讓考量荷包的家庭主婦及上班族，在年節能吃到高檔漁獲，自1月5日起推出優惠方案，提供上百份限量白鯧及烏魚子，搭配門市商品滿千加購促銷活動，只要到中正區環港街漁會門市消費滿1000元，即可用500元加購白鯧1尾，或800元加購烏魚子1包，滿2000元可買2條，依此類推，售完為止。

另外，漁會也推出3組年節禮盒，分別為吉祥禮盒1380元、團圓禮盒2580元及頂級禮盒3580元。陳文欽指出，不僅產品豪華、包裝也相當精美，為過年送禮自用兩相宜最佳選擇。除禮盒外，本年度更主打國產品專區，民眾可依需求選購各項優質國內生產漁產品，如小卷、石斑魚、花枝等，有意者可至今年特別設立的網購商城下單。

陳文欽強調，門市銷售的漁獲多為漁會船籍漁民所捕撈，清除內臟、去鱗後，真空包裝、急速冷凍，保持新鮮度，消費者購買後，只要稍微用水沖洗，即可料理。他坦言，近期因疫情影響，備受家庭主婦喜愛，網路銷量成長近3成。