嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩提到，今年烏魚子價格和去年有很大落差，但若和過去「正常年」相比，算是僅稍微上漲。（吳純裕提供／張毓翎台南傳真）

台灣西南沿海養殖漁業發達，年關將屆，在過年圍爐或拜拜、送禮時，常見象徵「事事如意」的鱸魚、「節節高升」的白蝦及「思慕情深」的虱目魚等養殖水產，產地價格都略有漲幅，其中又以代表「金玉滿堂」的烏魚子漲幅約2成最多。

嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩分析，過去從南美洲、中國大陸進口的烏魚子，價格比台灣本土的便宜，在市面上占比約1至2成，而今年航運成本上漲，比起進口烏魚子，本土的反倒是比較便宜，使得進口量大幅減少，再加上今年養殖烏魚也減產，導致烏魚子價格較去年上漲2成。

不過，陳泓碩指出，以標準8兩重的烏魚子來看，今年每台斤約900元，2016、2017年則分別約800元和850元，但去年產量穩定，銷路卻受疫情影響不佳，每台斤僅600元，才造成今年和去年價格有很大的落差，但若相比過去「正常年」，算是只有稍微上漲；然而，如果消費者預算有限，可能年節送禮方面就會比較斟酌採購。

另外，餐桌上常見的海鮮白蝦，今年氣候穩定，產量較去年高，50尾1台斤規格的白蝦，池邊交易價100元上下；年夜飯少不了的魚，鱸魚價格適中，且刺也少，廣受大眾喜愛，價格穩定在每台斤50元左右。陳泓碩說，除了烏魚子外，其他魚種即使產地價略漲，應不致於影響消費端。

台南學甲市場販售辦桌菜的李姓業者說，去年的年菜鱸魚一份賣180元，今年進貨的規格比較大，所以一份賣200元，但整體下來價格沒有上漲，畢竟漲太多，也得擔心消費者的接受度。