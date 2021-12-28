甘藷薯條。（桃園區農業改良場提供）

為建構農產品生產到加工一元化管理制度，農委會桃園區農業改良場於2020年11月20日設立「桃園區農產加值打樣中心」，啟用以來已協助北部地區農友完成133件現場打樣，服務人次達250人以上，讓農產變成涮嘴的零食！

「桃園區農產加值打樣中心」提供乾燥、粉碎、碾製及焙炒等技術服務，讓在地農產品除了鮮食之外，還能變身成唰嘴的休閒零食，也能輕鬆添加入烘焙西點、飲料、茶包等製作，增加農產經濟價值。

桃園場表示，因應鄰近都會消費區，北部農友諮詢的打樣訴求多以方便即食與天然養生，以及製程少添加物者為主，目前已陸續完成開發柑橘果乾及茶包、秋葵脆條、甘藷薯條等打樣品。其中，藉由乾燥技術及簡易調味開發之蔬果食品，以吃零嘴的方式補充每日膳食纖維，也可解決過往小農自行加工時，缺乏相關經驗、設備、適當品管檢測造成製作品質不穩定的問題。

桃園場進一步表示，在當今加工科技進步之下，農產品加工不再只是為了延長保存，也是為了保留更好風味或營養成分。桃園場持續導入各式乾燥及粉碎包裝設備提升打樣中心效能，以因應不同農產品特性進行加工處理，提供農友更多樣化乾燥選擇。

以已完成多色甘藷粉的開發測試為例，粉末成品後續可直接添加製作烘焙品或沖泡飲品上，增加食用便利性，亦可作為天然色素使用。