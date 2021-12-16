家電品牌都在搶除舊迎新潮，惠而浦在昨（15日）就帶來了2022年全系列廚房家電及洗乾衣機新品，主打6th Sense第六感智慧感應科技，看準疫情期間消費者的需求，像為了防疫而勤洗衣服或避免晾衣服時沾染細菌，就有全新的Essential Clean滾筒洗脫烘衣機，主打1小時即能完成極速洗烘行程，更擁有SaniCare獨創技術，訴求消除99.9%過敏源及生活常見細菌，10.5kg更能融入台灣小家庭以外，還有第六感智能科技，一鍵啟動即可自動化感測衣物重量並選擇合適洗程。

還有疫情期間，不少消費者都開始習慣囤積食材，惠而浦全新的Intelli Sense系列 2022 全新一級能效變頻節能雙門冰箱，就擁有3大智能感應器，可依據使用者習慣、庫內溫度、收納量，以自動調整冰箱內環境至最適溫度，兼顧保鮮與省電之餘，還有採用了多重出風口冷流技術，加上蜂巢蔬果保鮮室設計及MICROBLOCK抑菌科技，可將溼度保持在最適合蔬果保鮮狀態，以達到12天的蔬果保鮮效果。