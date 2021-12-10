12月10日為聯合國人權日，包括聯合國／NGO世界公民總會、台灣財經刑法研究學會等26個民間團體，在台大國際會議廳舉辦人權論壇，邀請到法官、學者、專家、宗教領袖、律師、會計師等三十多位代表與談，針砭目前的法稅沉痾，呼籲政府重視人性尊嚴，台灣才能真正永續發展。

聯合國／NGO世界公民總會副主席暨太極門掌門人洪道子致詞表示，沒有人性尊嚴，就無法有效地推動永續發展，有鑑於愛與和平促進世人的福祉，是地球永續最重要的發展基石，鼓勵世界公民培養心中的愛，方能在強化經濟、社會、文化、心靈、科技與教育發展中得到平衡。

此次論壇播放12月7日在美國華盛頓的國際記者會影片，新興宗教研究中心理事長Dr. Massimo Introvigne強調：「我們愛台灣！我們讚賞台灣在民主上的成就。」但他也表示，太極門弟子就是因為出於對國家的愛，希望台灣擺脫過去威權的陰霾，恢復其作為真正尊重人權的民主國際形象，所以堅持了25年，「台灣政府沒有正確理解太極門案，這不是一個國內或稅方面的案件，而是以宗教信仰自由為本的人權迫害案例。」

東吳大學法學院客座教授葛克昌表示，法律人應該用真愛和良心的精神平反假案，有所得不一定要繳稅，一定要有法律依據，如果沒有法律依據或者根本違法，公務員知道了，當然要撤銷，怎可說不要撤銷？這已經沒有裁量的餘地。他指出太極門課稅處分如有違法，當然是無效，當然要撤銷。

前最高行政法院法官林文舟指出，過去台灣的戒嚴文化，防弊重於興利、防民如防賊；有罪推定、輕罪重判；殺雞儆猴之效，由政府帶頭仇恨，媒體集體催眠，老百姓盲從。解嚴後至今，戒嚴文化依舊存在，太極門案件就是在這樣的文化下發生的，那時媒體跟著檢察官辦案、起舞，這種現象在今天還是屢見不鮮。部分司法人員仍存有戒嚴心態，以至稽徵機關橫徵暴斂，無法發揮司法制衡的功能。

主辦單位之一法稅改革聯盟表示，威權制度的遺毒仍不斷存在台灣司法、行政體系，以冤假錯案的形式不斷迫害人民的各種人權。12月19日下午兩點，他們將在凱道舉辦「全民稅醒，搶救人權PLUS大遊行」，邀請大家一起參加，並連署支持「廢獎金、救冤案、護人權」！詳情請上網https：／／fightforfair.tax／。