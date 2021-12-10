中鋼(2002)響應政府政策，積極推動5G AIoT應用，今日舉辦5G AIoT推動辦公室揭牌暨5G戶外示範場域開台儀式。中鋼公司表示，今日戶外示範場域的開台只是中鋼公司導入5G AIoT技術的第一步，後續將加速相關智能方案之開發，逐步使5G無線網路技術的應用發揮最大效益。

中鋼今(10)日在高雄市政府假高雄展覽館舉辦之「亞灣創新X新創大南方」展覽活動中，舉辦「中鋼5G AIoT推動辦公室」與「中鋼5G AIoT實驗室」啟用典禮，並邀請經濟部部長王美花、高雄市市長陳其邁、AIT高雄分處處長禹道瑞等貴賓與中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽一同揭牌，中鋼廠區內另同步進行5G戶外示範場域遠端連線開台儀式，開啟中鋼導入5G AIoT新技術之里程碑。

面對全球鋼鐵市場競爭及未來碳中和的挑戰，為打造智能產銷之精緻鋼廠，中鋼公司近年來積極投入智慧製造與數位轉型工作，例如去年完成首座智慧高爐建構，啟用煉鐵智慧中心，藉由AIoT的導入，讓高爐成為能透視、可預知及易掌控的生產製程，以達到提升爐況穩定性、生產效率性及節能減碳的多種效益。此外，中鋼積極規劃利用5G來建構高可靠度、高安全性的工控環境，透過高速無線網路之新科技使人員可以與各式物聯網連結，即時應對更多元變化的生產環境，穩定生產品質及提高工作安全。

中鋼公司今年適逢建廠50周年，為厚植下一個50年營運競爭力，已投入約8500萬的經費，分別攜手中華電信建立5G智慧軌道運輸戶外示範場域，以及與仁寶、思科合作建構5G軋鋼智慧工廠室內示範場域，兩個示範場域共進行九項智能化專案之研究，包括智能板胚動態監控、鋼帶偏移監控系統、專家遠端協作系統、自走載具技術開發等。

中鋼5G AIoT推動辦公室與實驗室將成為相關技術應用的推動單位，並與亞洲新灣區5G AIoT創新園區的廠商進行軟硬體及資安防護等議題對接，目前已與國際加速器(微軟)、新創(杰悉科技)、學研單位(工研院、高科大、金屬中心、路竹電信研究中心)，展開智能專案開發及應用，透過跨領域的密切合作，加速落實中鋼5G AIoT建置與應用，未來能將相關經驗及技術成果向外平行推廣，促進鋼鐵產業轉型升級。