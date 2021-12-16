高醫大醫學檢驗生物技術學系王聖帆教授團隊成功研發兩項COVID-19抗體檢測技術。（圖／高醫大提供）

COVID-19新型變種病毒Omicorn來襲，導致歐美多國可能聖誕節、元旦跨年假期必須加強防疫措施。為了讓民眾即時掌握體內抗體效價及保護力，因應不斷演變的疫情，國內生醫產學聯手抗疫再傳佳音！由高雄醫學大學團隊研發成功的COVID-19抗體檢測平台進行技轉元樟生技，將於場域評估後送衛福部食藥署認證，希望在獲得認證後很快商業化，讓民眾能在家或在各地醫療機構、檢驗所透過簡單的測驗，就能知道自己的抗體保護力，為防疫做最好的準備。

元樟生技董事長蔡宜儒指出，獲得高醫大團隊研發的COVID-19抗體檢測平台授權技轉，就後續商業化進行部署，對元樟和高醫大來說是在產學合作抗疫上，邁出重要一步，足證台灣生技、醫療學界及產業競爭力，均具國際水準。

針對高醫在新冠病毒抗體檢測平台的商轉，蔡宜儒表示，把研發成果商業化，重點不在營利或市場，重點在我們希望把此一技術推廣、授權給醫事機構、檢驗所使用，提供給全國民眾更方便、簡易的檢驗流程，讓更多人能夠用比國際抗體檢測試劑低的價格，獲得最迅速、精準的檢驗結果，對自己的抗體效價、中和保護力有最正確的認識，因應未來疫情變化。

在全球多個國家開始施打第三劑加強劑，台灣第一劑、第二劑疫苗接種覆蓋率分別破80%、65%之際，Omicorn新變種病毒的流行，讓歐美多國疫情再起，也讓很多完整接種疫苗的民眾，對於自己體內抗體效價及保護力能不能抵抗Omicorn？充滿焦慮。除了戴口罩、打疫苗，了解自己的「抗體濃度」成為未來個人防疫的關鍵。

日前，高雄醫學大學(以下簡稱高醫大)發表新聞稿表示高醫大醫學檢驗生物技術學系王聖帆教授團隊經科技部場域計畫補助成功研發兩項COVID-19抗體檢測技術，分別是用抽血檢驗的SARS-CoV-2 Spike IgM/IgG ELISA，及Spike抗體ELISA中和試劑檢測平台，能精準、有效、迅速檢測患者在大於14天的恢復期血清檢體以及完成兩劑疫苗接種者體內抗體效價的評估，1.5小時知道對抗COVID-19病毒（包括變種病毒Delta）自體抗體效價及中和保護力，精準度達95%以上，為群體免疫評估、民眾個人防疫提供最新利器。

對於與高醫大完成這項技轉合作，蔡宜儒表示非常感謝高醫大對元樟生技的肯定。他指出，雙方的合作除著眼於COVID-19抗體檢測平台的商轉，也希望透過此技術在醫療機構、檢驗所的廣泛應用，能建立全國性的後續數據統計分析系統及數據庫，協助了解未來疫苗接種的成效，有望幫助規劃未來的防疫策略與疫苗施打方式。

目前，高醫大團隊己與元樟生技完成此兩項研發之技術轉移合約，未來將由元樟生技協助進行台灣食藥署(TFDA)認證，依造衛福部相關規定來供臨床端COVID-19抗體效價與中和力的檢測與診斷，對於評估施打疫苗後所產生的抗體效價、不同變異株的保護力以及目前群體免疫力的評估，提供了重要的利器。

元樟生技近日因研發出有效抑制COVID-19病毒的新型抗生素YUAN-13，備受關注。作為新創藥研開發公司，2019年在高雄成立的元樟生技致力在找尋與研發新型抗生素，以因應對所有抗生素都具有抗藥性的超級病菌對人類健康所造成的重大威脅。該公司透過中興大學技轉「植物保護用鏈黴菌（Streptomyces Padanus PMS-702）組成物製劑及其製法」並加以改良，成為元樟生技獨家核心萃取技術。