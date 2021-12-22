我國新冠疫苗接種將於本周五起全面開放第二劑、追加劑混打，中央流行疫情指揮中心今天說明第二劑接種各廠牌的副作用分析，建議民眾若第一劑接種AZ，第二劑可選mRNA或高端疫苗，以取得更佳的抗體保護。

指揮中心發言人莊人祥以疾管家的V-Watch新冠疫苗接種健康回報系統資料為例，指出AZ+莫德納產生的副作用比例較高，第二劑會出現疲倦、肌肉痠痛、頭痛、發燒等，AZ+BNT的組合則雖然也容易出現上述副作用，但整體比例都已降低很多。

莊人祥以高端的回報資料為例，第一劑接種後的發燒比例為0.9％，第二劑接種後的發燒比例則為0.8％，兩項資料都遠低於莫德納、BNT、AZ的接種後發燒比例，ACIP委員黃玉成則建議，民眾若想取得較高的保護力，但擔心發燒產生的副作用，可選擇混打高端疫苗。

黃玉成表示，根據本土研究資料，AZ+高端整體的抗體效價為AZ+AZ的2到3倍，而AZ+莫德納則能提高10多倍的抗體效價，都能帶來更佳的保護力，民眾可依自身過去接種疫苗的情形來衡量第二劑的疫苗選擇。