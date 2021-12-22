新型冠狀變異株Omicron攻陷世界各國。前台大感染科醫師林氏璧表示，Omicron目前已成為主流病毒株，從南非及英國的確診資料來看，染疫後重症的比例都很低，究竟Omicron的臨床嚴重程度如何？他認為得先觀察2至4周才有更清楚的答案。

林氏璧今（22）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文指出，Omicron目前在南非、英國及美國都已成為主流病毒株，還被世界衛生組織（WHO）列為高關注變異株，短短不到1個月，已經證明了它的能耐，關於Omicron「多的是你不知道的事」。

林氏璧分析，Omicron傳染力高，相對於Dealta有競爭優勢，可取代Delta成為主要流行株，且是目前所有變異株中最具免疫逃逸的，因此打了兩劑疫苗明顯不夠，或是曾經確診過的人都有很高的機率再感染，但以南非初步的資料顯示，兩劑疫苗預防重症仍有70%。

林氏璧說，第三劑加強針打mRNA，可增加體內中和抗體，英國及南非的資料也顯示，接種第三劑有一定的保護力，但感染Omicron的臨床嚴重程度如何？林氏璧說，目前南非或英國人確診Omicron後，住院和重症急速增加的比例都很低，「低到多少？這是因為之前的自然感染，打過疫苗，還是病毒本身的因素？」

林氏璧表示，在南非有6至8成的年輕族群自然感染Omicron，就連疫苗覆蓋率高的英國也不例外，至於美國則是許多完全沒打過疫苗，也沒有自然感染的人，因此確診Omicron後重症比例較低，是否為病毒本身，「我想看美國比較容易看到答案」。

林氏璧說，Omicron的臨床嚴重程度，會影響疫苗政策，及整體防疫策略，但在這之前得先觀察2至4周才有更清楚的答案。