很多人把毛小孩當家人，甚至連毛布偶陪在身邊久了也會有感情。嘉義一名林姓女子上周六遺失一隻熊布偶，由於該布偶是男友送她的定情物，就像家人一般重要，她公布遺失當日騎車的路線，希望網友能替她找回，尋獲者將提供1萬元以上獎金。

林姓女網友日前在個人臉書PO文表示，上周六（18日）遺失一隻手掌大小的熊布偶，由於熊布偶是男友送的定情物，陪伴在身邊已有4、5年，如家人般重要。平時會替熊布偶穿衣服打扮、拍各種生活照，也會將它放在包包或衣服的口袋一起出門，手機裡滿滿都是熊布偶的照片。

林女在網路PO出「尋熊啟示」。（圖／林女提供）

熊布偶為卡其色，大小約為手掌大，左右腳大小不一，右腳比較粗。（圖／林女提供）

林女說，遺失的當天她騎機車上班，從嘉義縣民雄鄉中正大鎮到嘉義市文化路，中間行經民雄工業區及光彩街，熊布偶放在衣服的口袋，途中疑似不慎掉落，她下班返家才發現熊布偶不見了，她心急如焚，並沿路展開地毯式搜索，從凌晨找到天亮，甚至到廟宇求問神明，盼能得到一點指示。

根據林女形容，熊布偶為卡其色，大小約為手掌大，左右腳大小不一，右腳比較粗，遺失時有套透明小塑膠袋，因為遺失當日很多外縣市的人到嘉義旅遊，她擔憂被他人撿走，希望藉由臉書PO文找回，尋獲者將提供1萬元以上或更高的獎金。