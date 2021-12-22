教育類股卓越（2496）今（22）日舉辦法說會，旗下陳立教育布建K-12領域越趨完善，積極衝刺幼兒、小學STEAM領域，深化知名私立小學、國中合作課程導入、師資培訓等資源整合，尤其陳立小學堂旗下教材成本已於今年攤提認列，隨著陳立小學堂營收比重逐步提高，可望成為集團未來營運第二條成長曲線。

卓越第三季合併營收1.74億元、歸屬母公司稅後淨利2325萬元、EPS達1.23元，分別季增14％、166％、162％；累計前11月營收6.02億元，年減16.03％。

卓越今年第二季起雖受疫情影響學員實體停課，但線上與實體課程整合佈局，採取線上、社群平台等多元行銷帶動招生表現，自高競爭門檻的高中領域向下拓展國中、國小領域業務有成，疫情期間集團線上到班率保持一定水準，第三季國中、國小合計營收比重達18.25％，較去年同期的14.92％增加。

隨著台灣生育率低迷，全台補教產業競爭越趨白熱化，全台文理補習班家數從2013年的11386家降至2021年的11718家，且走向大者恆大。

卓越表示，將藉集團之力擴大旗下品牌市占，且看好家長重視孩子教育、108課綱推動下，針對課程規劃、教材試卷、設備規格、師資團隊培訓等升級，帶動陳立教育學員補習科次量近三年持續增加，2021年達24729次，具有規模、資源與制度完善的優勢。

卓越表示，為壯大教育版圖，卓越採取私立學校正式課程導入、攜手其他補教通路業者方式進行「派師+教材銷售+授權」等兩大業務發展模式，包括弋果、長頸鹿、吉的堡等各大兒美機構、私立明星小學合作，帶動今年前11月陳立小學堂營收達2163萬元，超越去年全年的982萬元，年增120％。