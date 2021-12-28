苗栗縣頭屋國中教學大樓啟用60年，因地震出現傾斜龜裂，苗栗縣政府爭取1億4433萬元經費，進行老舊校舍整建。苗栗縣長徐耀昌28日持鏟動土，焚香祝禱工程順利，工程預計112年3月完工。

頭屋國中民國50年落成，歷經多次地震，導致部分鋼筋外露，窗台處多處出現龜裂，1樓教室地面傾斜龜裂，因此苗縣府爭取經費整建。

縣府指出，工程規畫地上3層校舍，新建27間教室、廁所9間、樓梯9座，採用單邊走廊設計，讓教室充分獲得採光及通風，並留設大空間，讓空氣、光線流通活動空間，另沿走廊面設置多種色彩造型框架，成為立面造型焦點，同時也點綴出活潑視覺效果。

苗栗縣長徐耀昌表示，頭屋國中建物老舊經過鑑定達拆除重建標準，感謝立委徐志榮大力協助爭取經費，除頭屋國中投入1億4000多萬元拆除重建，頭屋國小也獲7600多萬元辦理老舊校舍拆除重建，未來頭屋鄰近教育環境將大幅改善。