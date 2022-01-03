東石漁港既有景觀台因結構危險將全部打掉，新建景觀台除仍保有原「大船入港」風格，也會營造更多遮陽空間，並設置2樓景觀台。（呂妍庭攝）

東石漁港水環境改善工程今舉行開工動土儀式，翁章梁、漁業署副署長王正芳、東石鄉長林佳瑩等各界參與。（呂妍庭攝）

東石漁港既有景觀台因結構危險將全部打掉，新建景觀台除仍保有原「大船入港」風格，也會營造更多遮陽空間，並設置2樓景觀台。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

東石漁港水環境改善工程今舉行開工動土儀式，預計年底完工。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

已興建長達36年的嘉義縣東石漁港因受地層下陷、碼頭結構老舊等因素影響，逢漲潮海水就會滲漏至路面，加上港區道路、排水、停車場等設施老舊破損，縣府向中央爭取東石漁港水環境改善計畫，將斥資1億7500萬元重新整建，同時配合觀光，文化觀光局另爭取6000萬，將針對漁人碼頭內部設施改善，嘉義縣長翁章梁期待，除改善漁民作業環境，也提供優質遊憩品質。

東石漁港水環境改善工程今舉行開工動土儀式，翁章梁、漁業署副署長王正芳、東石鄉長林佳瑩等各界參與，縣府指出，經向中央提出計畫，去年8月獲經濟部核定工程經費1億7500萬元，其中漁業署補助9成、縣府自籌1成，將進行環港道路、港區道路及排水、停車場綠美化建置、中央觀景台、商店街前鋪面等5大改善工作。

至於舊的景觀台因結構危險將全部打掉，新建景觀台除仍保有原「大船入港」風格，也會營造更多遮陽空間，並設置2樓景觀台，讓遊客可以在觀景台駐足遠眺及休憩，搭配夜間燈光效果，讓這一個外傘頂洲乘船碼頭廣場，不管是日間或夜間，都將成為民眾喜愛，甚至打卡的熱門設施，預計總工期360天，今年年底完工。

「東石漁港兼具生產與觀光！」翁章梁說，東石漁港為漁業生產基地，漁人碼頭也是縣內知名觀光景點，感謝漁業署提供補助，此次除針對漁港中央景觀台、港區道路及排水等先行改善，文觀局另爭取6000萬，未來將針對漁人碼頭內部設施改善。