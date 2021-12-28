「中亞聯大」與亞馬遜AWS，創設「智慧醫療大健康產業」雲創學院，由「中亞聯大」董事長蔡長海(右四)、 AWS香港暨台灣總經理王定愷(右二)、中醫大校長洪明奇(右三)、亞大校長蔡進發（右五）等人揭牌。（陳淑芬攝）

亞馬遜雲端運算服務AWS與「中亞聯大」，28日在亞洲大學簽約創設全台第一個「智慧醫療大健康產業」的雲創學院。AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，這個培育智慧醫療產業人才的雲端學院，每年將培育2000名學生，為台灣及全球輸送智慧醫療產業人才，並希望與「中亞聯大」衍生企業產學串聯，抓住醫療產業龐大商機，造福全球。

「中亞聯大」是由中國醫藥大學、亞洲大學結盟的系統大學，「中亞聯大」董事長蔡長海表示，中亞聯大同時經營近20家醫療院所，衍生企業涵括醫療AI、基因分析、細胞療法、製藥及照護等領域；AWS在全球服務數以千計的醫療健康及生命科學企業客戶，例如輝瑞、莫德納、拜爾等都已在使用AWS進行創新，提供專用的健康服務和解決方案，有值得信任的健康網路、技術及專家。

蔡長海表示，在中亞聯大旗下的長佳智能公司，也已用AWS進行AI應用開發、數據處理、並透過AWS全球基礎設施，並將成果輸出海外。

中醫大校長洪明奇說，「中亞聯大」雲創學院，結合中醫大、亞大，及AWS多年根植醫療產業深厚積壘，運用兩校在醫學、資訊電機及設計專長，共同培訓未來人才。同學們完成「雲創學院」課程，考到AWS雲端國際證照後，即可到全球醫療產業服務，強化國際醫療職場就業能力。

亞洲大學校長蔡進發指出，「中亞聯大」雲創學院是培育人類健康服務人才的一大創舉，更是「中亞聯大」一大使命。亞大已與AWS培訓50位種子老師，估計未來每年將培育2000位「中亞聯大」學生，學習「雲創學院」AWS雲端技術所發展醫療健康服務軟體資訊，行動醫療的遠距醫療及精準醫療的個人化醫療等相關應用。