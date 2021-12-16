市場對半導體產業高峰過去討論甚囂塵上，正反意見交鋒。花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志終於出手，強調半導體過去產能擴張不足、設備交期長、物流受阻，來自5G、高效能運算（HPC）、車用與物聯網（IoT）需求大增，供不應求情況延續，力推台系七大半導體相關個股，拉回就是買點。

摩根大通證券日前大動作降評世界、日月光投控、力積電、聯電等四檔台系半導體指標股，基於對邏輯半導體產業景氣2022年觸頂反轉的預判，建議旗下客戶提前獲利了結離場，降評消息一出，市場嘩然，也引發族群股價修正。

徐振志是外資圈首位大篇幅提出相反觀點的明星分析師，且就時間點看，美國聯準會（Fed）即將公布利率決策，台股上檔壓力不輕、市場觀望氣氛濃厚，花旗環球仍敢在此波動時刻立薦客戶買進優質半導體股，看好的半導體相關投資首選包括：台積電、聯發科、日月光投控、聯詠、環球晶、南電、景碩，顯然對基本面前景成竹在胸。

花旗環球剖析，受惠5G、HPC、車用、IoT的結構性需求加持，市場評估，整體半導體需求2022年將以雙位數百分比增長。再從產能供給層面分析，徐振志提出，過去十年以來，晶圓代工主要投資都集中在由台積電拉動的先進製程上，反倒是主流與成熟製程的產能增加幅度遠不及整體半導體需求增加幅度，類似的狀況也發生在封測、ABF與矽晶圓投資不足上，將導致半導體供不應求持續整個2022年，甚至蔓延至2023年也不令人意外。

綜合所有供需條件，花旗環球證券定調「產業循環還沒到頂（Cycle yet to peak）」，考量多數半導體企業產能利用率高、生產效率提升、定價能力強、獲利能力穩健，加上2021年股價多表現落後，判定拉回就是好買點。