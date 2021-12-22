台股加權指數22日開在17805.74點，權王台積電（2330）開在598元，小漲1元，記憶體族群受到美股美光大漲的激勵，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）等，齊步上揚，IC設計股如晶豪科（3006）等，也獲買單拉抬，為盤面上亮點，台股早盤上漲逾60點。

美股21日呈現反彈，因美國總統拜登誓言，不會再度實施去年3月的大封鎖措施，來對抗新冠變異毒株奧密克戎（Omicron），減輕市場的擔憂，也揭露將為民眾施打更多疫苗加強劑的計畫。

道瓊工業平均指數12月21日終場上漲1.60％（5660.54點）、收35492.70點。

那斯達克指數上漲2.40％（360.14點）、收15341.09點。費城半導體指數上漲3.35％（124.91點）、收3857.30點。

群益投顧指出，美國聖誕假期來臨，將影響交投熱度，在台股缺乏美股指引下，短線可能繼續震盪整理，盤面傾向個股表現為主。建議持續鎖定短多標的，參考短期技術面變化，區間操作換股因應，指數區間17600～18000。

在盤面上可關注的題材上，記憶體大廠美光公布會計年度第一季營收76.9億美元，經調整後，EPS為2.16美元，皆高於市場的預期，且預估會計年度第二季營收75億美元左右，EPS為1.95美元，財測目標優於分析師預期。

美光預期，2022年數據中心伺服器部署數量攀高、5G行動出貨量、汽車以及工業市場續強，將帶動記憶體與儲存需求成長，景氣可望提前落底，建議台股記憶體族群可以留意。