隨著Omicron疫情被多項研究表明，可能重症情況比別的變種病毒株還要減少很多，加上從2大手機應用程式商店來看，臉書母公司 Meta旗下的Oculus相關程式擠進美國前 10 大熱門 APP，顯示VR產品受到消費者廣大迴響，美股3大期指盤前上揚。美股周二(28日)開盤上漲50點，電動車大廠特斯拉股價上漲超過1%。

截至台灣時間27日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲50.29點或0.14%、暫報36352.67點；標普500指數上漲3.34點或0.07%、暫報4794.53點；那斯達克指數下跌2.69點或0.02%、暫報15868.58點；費城半導體指數下跌7.03點或0.19%、暫報4031.78點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價上漲0.69%、暫報1,101.49美元。NVIDIA股價下跌0.35%、暫報308.36美元；AMD股價下跌0.32%、暫報153.87美元；英特爾下跌0.039%、暫報51.92美元。

台積電ADR股價上漲0.17%、暫報122.91美元；聯電ADR股價下跌0.085%、暫報11.8美元。

標普 500 指數周一收盤創下今年第 69 個歷史新高，周二持續走高，但漲勢較為平淡，隨著聖誕老人行情持續發酵，預計將替明年帶來一個好行情，但大部分的華爾街分析師認為，2022年隨著高基期到來，預料漲幅不會如過去2年一樣兇猛。