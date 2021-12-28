一年一度的國際半導體展(SEMICON Taiwan 2021)今(28日)開幕，台股也在電子股領軍，航運與金融股攜手下，指數再創新猷，不僅盤中再創18197.36點新高，終場收在接近高點18196.81點，刷新收盤新高紀錄，大漲147.87點，成交值2592億元。

新台幣也走勢強勁，在外資大舉買超台股下，推升新台幣兌美元匯率升勢再起，盤中再現27.6字頭價位，來到近3個月新高，午盤暫收在27.671元兌1美元，升值4.4分，成交金額5.99億美元。

周一美股4大指數齊揚，標普指數再創新高，台股開盤以18099.71點開出，台積電開盤上漲4元，以610元，股價開高走高，早盤即衝上615元，終場收在最高價，上漲9元，漲幅1.49%；聯發科以1160元、上漲15元開出後，一度來到1180元，終場收在1175元，漲幅2.62%，推升大盤指數在午盤過後攻至18197.36點的史上新高，上漲148點。

貨櫃三雄盤中也有大單敲進，一度漲逾2%，終場長榮收在143.5元，漲幅2.87%，陽明收在125元，漲幅2.04%，萬海以200.5元作收，漲幅則為0.75%。

金融股也未缺席，國泰金、開發金、新光金、合庫金收盤都有1%以上的漲幅，國泰金收在62.3元，漲幅1.63%。