台股今(3)日開紅盤，盤中寫下18379點的新高，終場收在18270.51點，上漲51點，仍創下收盤新高紀錄，外資持續買超155.25億元，買超第1名個股即為權值股王台積電，共買超3萬2537張，推升台積電收在631元，大漲16元，漲幅2.6%，股價來到近4個月以來新高。

2022年台股開盤即雙雙創下盤中、收盤新高，成交值3251億元，三大法人合計買超165.58億元，其中，外資及陸資買超155.25億元，已連續9個交易日買超，合計買超逾千億元，自營商買超11.54億元，投信則連3賣，今賣超1.21億元。

外資今日買超第1名即為台積電，台積電預訂13日舉行法人說明會，美系外資看好產品售價可望調漲，推升營收、毛利率上場，並預期有望調高資本支出，重申買進評等，並將目標價調高至1035元，不僅外資大買，投信也買超1160張，是今日投信買超第4名。

外資買超第2至10名依序為宏達電、國泰智能電動車(00893)、金像電、敬鵬、飛宏、裕隆、台泥、和桐以及第一金。除了台積電，在投信買超前10名個股中，與外資同步買超的還有金像電，投信買超700張，外資買超6056張。

不過，外資買超台泥4400張，卻也遭投信賣超2294張，是投信今日賣超第6名；外資買超第一金2791張，但被投信賣超2128張，是投信賣超第8名；另外，裕隆也是投信賣超第13名個股，投信賣超1000張，外資則買超4409張。

至於外資賣超前10名個股則為華航、聯電、開發金、華邦電、長榮航、群創、中鋼、富邦特選高股息30(00900)、和鑫以及鴻海，其中，聯電、開發金、中鋼、鴻海，投信同樣站在賣方，而長榮航、群創則是投信買超個股。