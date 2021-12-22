國際半導體產業協會（SEMI）公布，北美半導體設備製造商11月出貨金額攀高，達39.3億美元，改寫歷史新高紀錄。

國際半導體產業協會（SEMI）統計，北美半導體設備製造商11月出貨金額達39.3億美元，月增5%，較去年同期增加50.6%，並超越7月創下的史上最高紀錄38.6億美元。

SEMI表示，儘管供應鏈挑戰持續存在，不過半導體產業依然有前所未見的亮麗表現。11月北美半導體設備製造商出貨金額延續強勁上升趨勢，並創下歷史新高。

SEMI預估，今年全球原始設備製造商（OEM）的半導體製造設備銷售總額可望突破1000億美元，達1030億美元，將創新紀錄，年增44.7%，預計2022年將續攀高至1140億美元，再創新高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體製造設備銷售總額超越1000億美元，代表著全球半導體產業持續擴張產能以滿足市場強勁需求，預期數位基礎建設的投資持續，並看好2022年將在終端市場趨勢下延續增長態勢。

今年隨著晶圓代工供不應求以及記憶體產業復甦，半導體大廠紛紛擴張資本支出，帶動北美半導體設備製造商單月出貨金額持續在30億美元之上，11月並創下39.3億美元新高。台積電(2330)已將今年資本支出調高至300億美元新高，成為帶動全球半導體設備市場今年創新高的推手之一。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將今年資本支出自原訂的250億至280億美元，調高至300億美元，也較去年大增約74%。

台積電預計未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發，持續推動明年半導體製造設備銷售增加。