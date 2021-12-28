啟發投顧分析師楊基政表示，美股費半指數持續創高，激勵台股28日再寫18197點歷史高點，櫃買指數同步登上波段新高。隨大盤屢破歷史高峰，元宇宙、低軌衛星等領先族群將進入整理，並由同步及落後族群接棒，指標股大立光反彈強度將影響跌深股走勢。

另外漲幅較小的族群與個股也可望在大盤創高時進行短打，譬如圓展及母公司圓剛等，台積電相關供應鏈三福化、中砂等28日也雙雙漲停。至於本周納入投資組合的綠電，技術面上也已突破整理平台轉強，有機會續攻，惟衝高可先出場。