逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392021/12/28 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，美股費半指數持續創高，激勵台股28日再寫18197點歷史高點，櫃買指數同步登上波段新高。隨大盤屢破歷史高峰，元宇宙、低軌衛星等領先族群將進入整理，並由同步及落後族群接棒，指標股大立光反彈強度將影響跌深股走勢。 另外漲幅較小的族群與個股也可望在大盤創高時進行短打，譬如圓展及母公司圓剛等，台積電相關供應鏈三福化、中砂等28日也雙雙漲停。至於本周納入投資組合的綠電，技術面上也已突破整理平台轉強，有機會續攻，惟衝高可先出場。 逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠 逐洞賽｜證券分析師趙彭博 #台積電 #中砂 #圓剛 #大立光 #綠電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》「權」力衝刺 台股再創新高 10:342021/12/28 財經 《營建股》日勝生祭庫藏股 多頭冷淡 11:592021/12/28 財經 台積電開漲4元 台股大漲逾110點攻上18160新高 09:052021/12/28 財經 台積電中科2奈米 有譜了! 04:102021/12/28 財經要聞 台股收盤創新高 專家看好明年上半年 04:102021/12/28 財經焦點 《半導體》台積電擬中科建新廠 隨ADR上攻 10:172021/12/28 財經 《半導體》2022交鋒高通刀光劍影 聯發科靠攏歷史高點 09:432021/12/28 財經 《產業》半導體展 南科初登場 15:232021/12/28 財經 汽車金融雙雄 賺綠電財 04:102021/12/28 證券．權證 股匯雙升 台積電漲9元 台股狂漲147點 飆上18196收盤新高 13:562021/12/28 財經 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 12:302021/12/28 財經 財經熱門新聞 3家銀行理專行員爆盜領案 金管會一口氣開鍘2000萬元 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 中信銀理專A客戶2.3億 遭重罰1400萬元 - 財經 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 前總統千金豪宅賣不掉 專家點名「3種房」買了剉咧等 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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