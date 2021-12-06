為歡慶移民節活動，內政部移民署與屏東縣政府預計在12月12日下午2點至5點，在屏東市勝利星村創意生活園區舉辦「南國共好 攜手前行」移民節嘉年華會，民眾可以欣賞勝利星村的懷舊風情外，還有多元文化表演、異國美食、闖關遊戲、DIY「創意市集」及「異國服飾」拍照打卡等豐富活動。

移民署表示，為了感謝移民對於檯灣的卓越貢獻，活動中將表揚編纂檯越重要法律名詞對照表，致力法律資訊平等的陳玉水、「第56屆廣播金鐘獎」生活風格節目主持人獎陽氏萃恒等10位新住民及移工。

活動將邀請多名新住民二代的在地潮州華姿舞蹈團擔任開場表演，接著由大師級德國及俄羅斯新住民「長笛與弦樂四重奏」演奏台灣民謠，還有日本學生太鼓、墨西哥JARABE舞蹈、越南扇子舞、泰國揚琴、苗族與西藏舞樂、印尼武術及傳統碟舞等表演節目，更特別安排「埃及王子」展現中東傳統舞蹈，提供民眾感受異國風情。

除了舞台區的豐富表演，攤位區也規劃「異國美食百老匯」，可以品嚐日本、法國、奧地利、哥倫比亞、馬來西亞、越南及印尼等特色風味美食，讓民眾於疫情期間，不用出國就能讓味蕾環遊世界！

還有「創意市集」與「多元文化體驗」、「荷蘭推推樂」、「翻滾吧！彩蛋」等親子闖關遊戲，以及東南亞編織、印尼皮影戲鑰匙圈與越南星星燈籠等手作DIY，還有琳瑯滿目的異國服飾穿搭體驗，無論是越南傳統風、泰國皇室風，還是少數民族風，只要穿上去，可瞬間變身網紅。