2021新竹縣國際移民日嘉年華活動12日在竹北市新瓦屋文化保存園區登場，現場匯聚數十攤攤位，展現東南亞國家特色。（莊旻靜攝）

2021新竹縣國際移民日嘉年華活動12日在竹北市新瓦屋文化保存園區登場，現場匯聚數十攤攤位，展現東南亞國家特色，包含當地美食、服裝、手工藝品及表演等，有如打開東協味覺之旅。

今年活動除了移民日，主辦單位也以「新盟您」為口號，諧音客語的謝謝，新竹縣政府祕書長陳季媛致詞時指出，新住民在台灣落地生根，新盟也意味著一起結成新聯盟，融入到這個環境中，一起生活、為未來打拚。

社會處長李國祿表示，新竹縣的新住民服務中心在新竹縣婦幼館租借一個辦公室，長期欠缺聚會的場所，「彷彿沒有一個家」，由於社會處已經爭舉到經費，將增建婦幼館2樓，未來會提供新住民服務中心一個使用空間。

新竹縣的新住民人口約1.5萬人，以中國大陸籍最多，其次來自東南亞國家如越南、印尼、柬埔寨、泰國等，李國祿表示，新竹縣每年均在國際移民日舉辦嘉年華活動，也連續辦理多年，不僅輔導就業、協助解決生活問題，也以培力課程為主，近來亦有更多新住民第二代參與公職，或是擔任移民官等職務，使培力課程相形重要。

新竹縣國際移民日嘉年華吸引不少人參與，美食攤位大受好評，亦有闖關活動、打卡按讚送好禮等，其中一項禮物為研習工作坊課程出版的迷你刊物「尋找小甜甜」，集結參與課程的新住民、及對東南亞文化有興趣的在地人士，共同參與。

「尋找小甜甜」蒐羅東南亞不同國家的甜點如印尼國民點心「香蘭椰絲捲」、越南咖啡、緬甸「泡魯達」等，不僅記錄作法，也寫下在台新住民姊妹的思鄉之情，既實用又溫馨。