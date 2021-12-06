全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯調漲了銷往亞洲和美國的油價，以及美國和伊朗就恢復核協議所進行的間接談判似乎陷入僵局，受此提振，周一國際原油價格勁揚逾2%。

目前美國1月期油上漲1.78美元或2.69%，為每桶68.04美元。布蘭特2月期油價格目前漲1.72美元或2.46%，報每桶71.60美元。

周日沙烏地阿拉伯將銷往亞洲和美國的所有原油等級1月官方售價最高調漲80美分。

在全球疫情升高，以及越來越多國家為了防堵新出現Omicron變種病毒而重啟防疫限制之際，合稱OPEC+的石油輸出國組織與包括俄羅斯在內的減產盟友上周卻拍板明年1月仍維持擴產40萬桶/日的產能安排不變，此決議令市場大感意外，但油價仍然走高。

美伊之間就挽救2015年伊朗核協議所進行的間接談判在上周破局，削弱了伊朗將擴大石油出口的前景，也為油價帶來提振。

伊朗新政府的立場強硬，且提出了範圍廣泛的要求，歐洲官員上周五對此表達遺憾。這場會談將於本周重啟。

產業諮詢公司JBC Energy出具報告指出，雖然OPEC+堅持其增產決定純粹是基於市場基本面，但很難不看到美國發揮的影響力。據外媒爆料，在OPEC+召開產能會議之前，美國派出了代表團拜訪沙國。 JBC Energy表示，幾乎可以確定的是雙方討論了伊朗情勢，而沙國同意增產顯示雙方已經達成妥協，以及該國與拜登政府的關係可望改善。